Sky - Leonardo nega contatti con Di Francesco: mai incontrato l'ex romanista

Importanti novità sul futuro della panchina rossonera fornite da Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per Sky Sport 24. Il collega riporta che Leonardo stesso avrebbe informato l'emittente di come il Milan, al momento, non abbia mai sentito, parlato o incontrato Eusebio Di Francesco. È dunque questa la linea che filtra direttamente da Casa Milan, anche perché arrivare in Champions a fine campionato può cambiare molte cose in vista della panchina del prossimo anno. Si attende la conclusione della stagione per valutazioni e mosse per il futuro prossimo.