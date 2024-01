Sky - Milan, intesa per Terracciano del Verona! I dettagli e le cifre

Secondo quanto riportato da SkySport, il Milan ha raggiunto una intesa in questi minuti per l'acquisto di Filippo Terracciano. Il club rossonero ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona per il difensore classe 2003 sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 4,5 milioni di euro più 1 di bonus.

Chiaramente, per far sì che l'affare sia chiuso al 100%, i club dovranno sistemare gli ultimi dettagli e poi il calciatore dovrà sostenere visite mediche e iter burocratico prima di apporre la firma sul contratto con il Milan.

IL RUOLO DI TERRACCIANO

Prodotto del settore giovanile degli scaligeri e cresciuto come mezzala, in questa stagione Terracciano ha disputato 18 partite in questa Serie A con un assist all'attivo, spostandosi su più ruoli: destro di piede, ha giocato 9 partite da esterno di centrocampo di destra, 5 da terzino sinistro, 2 da esterno di centrocampo di sinistra e due da difensore centrale come braccetto di destra; si precisa che il modulo base del Verona sia il 3-4-2-1.