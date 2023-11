Solidità e sicurezza: così il Milan ha ritrovato finalmente il vero Tomori

Il Milan non brilla particolarmente in questo periodo, reduce da risultati altalenanti in Serie A (2 punti nelle ultime 4 partite) e con una vittoria d'orgoglio e cuore nell'ultima sfida in Champions League, i ragazzi di Stefano Pioli sono ora impegnati con le rispettive nazionali, in attesa poi di ritornare al lavoro con la propria squadra di club. In vista di Milan-Fiorentina, in programma il 25 novembre a San Siro, i rossoneri ripartono sicuramente da una certezza: Fikayo Tomori.

Un stagione difficile alle spalle

E' bello usare il termine "Rinascita" Quando parliamo del difensore inglese, molte volte in difficoltà nella passata stagione e con dei crolli, in generale da parte di tutta la squadra tra gennaio e febbraio, che hanno fatto ricadere tante responsabilità all'ex Chelsea. L'immagine dell'ultima stagione di Tomori è riassumibile in una partita: Milan-Chelsea 0-2 dell'11 ottobre 2022, serata nella quale il difensore inglese fu espulso, aggiungiamo con molti dubbi, per un fallo nel primo tempo su Mount. Nervoso, sensibile e troppo emotivo, l'anno scorso appariva così Tomori, con quello scudetto sul petto conquistato anche e soprattutto grazie alla coppia formata con Pierre Kalulu nel 2021\22. Il finale di stagione dell'inglese è stato in crescendo, ma senza mai aver dato i segnali positivi visti nei suoi primi mesi a Milano nel 2020\21: fortunatamente le cose sembrano ora esser cambiate.

La rinascita: gol e prestazioni solide

L'attuale stagione del Milan non può considerarsi totalmente positiva, con la vetta in campionato che appare ora lontana e con un percorso in Champions, difficile, non impossibile ma comunque in salita. Tra le note liete del gruppo di quest'anno, finalmente si rivede il difensore classe 97', che ha trovato anche il suo primo gol stagionale nella vittoriosa trasferta di Cagliari il 27 settembre. Fikayo sembra quindi aver ripreso coscienza delle proprie, importanti qualità fisiche e tattiche: velocità, tempi difensivi, colpo di testa e un grande temperamento, aggressivo quanto serve, in momenti delicati del match. E' un dovere aggiungere, ma solo per un opinione personale, che forse le punizioni non rispecchiano un punto di forza del centrale rossonero, ma è anche giusto pensare e ammettere che ci sarà un motivo se è Tomori, già da diverse partite, ad assumersi questo incarico.

Continuità e crescita costante

Il Milan dovrà ritrovare la giusta serenità e concretezza in chiave offensiva, ma soprattutto tornare a blindare la porta di Maignan: l'ultimo clean sheet dei rossoneri risale a ottobre nella trasferta di Genova. La stagione di Tomori è invece un continuo crescere, con la convocazione nella nazionale inglese perfetta per creare un contorno al campionato giocato, finora, dall'ex Chelsea, con grande motivazione e attenzione. Importante e fondamentale aver ritrovato quindi il vero Tomori, in "pausa" Nella passata stagione e in "progress" Fin qui, in un anno calcistico che per i rossoneri dovrà prendere una svolta, già a partire dalla prossima partita contro la Fiorentina, per riprendere la corsa a Juventus e Inter.