Sportmediaset - André Silva, Milan e Monaco hanno trovato l'accordo. Il portoghese ha già lasciato Boston

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi su "Sportmediaset" su Italia 1, il Milan ha trovato un accordo con il Monaco per il trasferimento di André Silva, il quale ha già lasciato Boston dove aveva volato insieme agli altri rossoneri per la tournée statunitense. Al Milan andranno 30 milioni, bonus inclusi. Nelle prossime ore è previsto l'incontro decisivo tra Maldini e l'Atletico Madrid per provare a chiudere per Correa: ballano dieci milioni di euro tra domanda ed offerta, in quanto i Colchoneros continuano a valutare l'argentino non meno di 50 milioni di euro. Patrick Cutrone invece fa resistenza, non entusiasta del Wolverhampton, ma anche Kessie, che piace in Premier, può essere utile per fare cassa.