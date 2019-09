Sportmediaset - Giampaolo confermato. Mancano alternative: la situazione

Come riferito da Sportmediaset, non ci sarà alcun ribaltone nell'immediato sulla panchina del Milan. La dirigenza ha espresso tutta la delusione nel post partita alla squadra, anche se i segnali sul piano del gioco ci sono stati. Anche stamattina, da Casa Milan, filtra la linea della continuità. Nelle prossime due partite contro Fiorentina e Genoa, però, dovranno arrivare punti pesanti. Giampaolo è stato confermato anche per mancanza di alternative. Max Allegri è inarrivabile, perchè chiede stipendi da top manager (almeno 10 milioni di euro all'anno). Gattuso, dopo aver lasciato, non ha alcuna intenzione di tornare, soprattutto perchè, prima di salutare, aveva chiesto tre giocatori di esperienza. Gli acquisti estivi, invece, sono andati nell'opposta direzione. Ranieri non convince, mentre Spalletti, sotto contratto con l'Inter fino al 2021, guarda con interesse, anche come rivincita personale, alla situazione in casa rossonera. Ci sono, però, diverse fondate riserve legate alla piazza, che non sarebbe entusiasta di vedere l'ex allenatore dell'Inter sulla panchina del Diavolo.