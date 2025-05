La rivoluzione dovrà essere tecnica, Ds e allenatore: Sarri candidato numero uno

Dopo la scadente prestazione in finale di Coppa Italia che è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare un vaso stracolmo, il Milan ha di fatto chiuso la sua stagione fallimentare e ora si ritrova a dover gestire la ripartenza per l'anno prossimo con le spalle al muro: non possono essere commessi altri errori, dopo che già quest'anno si perderà con ogni probabilità la Champions League. Per ripartire si dovrà fare le giuste scelte tecniche.

Come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, la matematica non condanna ancora il Milan per la Champions League: con due vittorie con Roma e Monza più tutta una serie di risultati negativi di Juventus, Lazio e Bologna, i rossoneri potrebbero teoricamente staccare ancora il pass per la prossima edizione della massima competizione europea. Difficile che accada. Poco più probabile riuscire a rientrare in un posto per l'Europa o per la Conference League. Inutile stare qui a fare i conti della serva, specialmente con una squadra che quest'anno ha dimostrato di non essere capace di avere continuità e di fare tutto e il contrario di tutto.

La rivoluzione, si diceva, dovrà essere soprattutto tecnica e dovrà partire dalla dirigenza. Va preso quanto prima il direttore sportivo a cui sarà appaltato il mercato come anche la gestione della squadra, dell'allenatore, degli umori dei giocatori: esattamente quello che dovrebbe fare una persona designata per questo ruolo. Poi ci sarà la scelta del tecnico che, vista i precedenti imbarazzanti di quest'anno, non potrà essere presa alla leggera. A oggi il candidato numero uno sembra essere Maurizio Sarri, l'ultimo a vincere uno scudetto con la Juventus. Il tecnico toscano era stato avvicinato già per il post Fonseca ma non era stato convinto dai sei mesi di contratto. La prossima stagione vuole tornare in pista e in presenza di un'offerta biennale potrebbe accogliere la sfida del Milan. In lizza rimane anche Massimiliano Allegri, per un clamoroso ritorno.