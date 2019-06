Sportmediaset - Milan, ecco l'offerta a Tare. Per liberare Giampaolo servirà un indennizzo

Il Milan continua a lavorare sul profilo giusto per ricoprire la carica di direttore sportivo. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, i rossoneri insistono con Tare, ma l'albanese ha un legame fortissimo con il presidente Lotito e un contratto, da poco rinnovato, fino al 2020. Lotito ha in mente un piano di rinnovamento a livello dirigenziale. I poteri di Tare sul mercato sono ampi, anche se con un budget limitato. Durante la stagione, però, non sono mancati momenti di scontro e di confronto tra i due, sia a livello tecnico che organizzativo. L'interesse del Milan attira e lusinga molto Tare, non solo dal punto di vista economico - si parla di un contratto da oltre 3 milioni di euro all'anno - ma anche gestionale. Difficile che il rapporto tra Lotito e Tare possa, però, spezzarsi a mercato in corso. Il ruolo di ds operativo al Milan, quindi, potrebbe essere ricoperto da Frederic Massara, che ha rescisso il proprio contratto con la Roma, vista la sua esperienza internazionale a livello di mercato. Per quanto riguarda la situazione relativa alla panchina, il Milan ufficializzerà Marco Giampaolo, dietro il pagamento di un indennizzo alla Sampdoria.