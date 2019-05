SportMediaset - Panchina Milan, Di Francesco in pole: contratto da quasi 3 mln a stagione. Gasperini prima alternativa, impossibile Pochettino

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset, Eusebio Di Francesco è il principale candidato alla panchina del Milan. L'ex Roma e Sassuolo è stato a Milano nei giorni scorsi, ma non ci sarebbero stati contati diretti con il club di via Aldo Rossi. Le parti sono comunque in continuo contatto e per Di Francesco ci sarebbe già pronto un contratto da quasi 3 milioni di euro a stagione, ma il Milan non affonda perchè prima vuole capire se ci sono margini per arrivare a Gianpiero Gasperini. Di Francesco rimane comunque in largo vantaggio, Gasperini è la prima alternativa, Conte guarda altrove, Pochettino è impossibile, mentre Sarri ha dichiarato di voler restare al Chelsea.