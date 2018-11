Suso, qualità e leadership: in testa solo il Milan, lo spagnolo ha sposato il progetto e pensa al rinnovo

Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Mai affermazione fu più... sbagliata. Soprattutto se ti chiami Suso, giochi nel Milan e sei chiamato spesso e volentieri a trascinare i tuoi. Lo spagnolo è un giocatore irrinunciabile, una colonna portante della squadra di Gattuso. Fosse per lui, il tecnico calabrese non lo toglierebbe mai. E in effetti lo ha fatto poche volte nel corso di questa stagione.

FATTORE - Come evidenzia il Corriere dello Sport, con quindici presenze e 1.294 minuti giocati, Suso è il calciatore più impiegato da mister Rino. Dodici su dodici in campionato, giusto un turno di riposo in Europa League: l’esterno di Cadice ha giocato praticamente sempre, mettendo a referto cinque gol e otto assist. Insomma, un autentico fattore. Il mancino a giro resta il suo pezzo forte, ma l’ex Liverpool è cresciuto anche dal punto di vista tattico. Così come nel repertorio, ora arricchito da altre giocate non soltanto con il piede forte.

RINNOVO - Dal Milan alla Nazionale, la crescita è stata costante. E non è sfuggita alle big europee, che in più occasioni hanno chiesto informazioni al suo entourage. Ma Suso non sembra intenzionato a lasciare il club rossonero. Ne ha sposato il progetto e sa di esserne un indiscusso protagonista. Anzi, vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza nel 2022, con il Milan che avrebbe la possibilità di alzare o annullare la clausola da 40 milioni valida per l’estero.