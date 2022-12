Tomori a Dazn: "Vincere lo scudetto è il nostro obiettivo. Maignan fondamentale, è tra i top al mondo"

MilanNews.it

Dal ritiro del Milan a Dubai parla Fikayo Tomori. Nell’intervista concessa a Dazn, il difensore inglese esordisce parlando della possibilità di rivincere lo scudetto: “Secondo me, la cosa più difficile è vincere ancora. Perché sappiamo bene come lo scorso anno non c’erano tante persone che pensavano che avremmo potuto vincere. Adesso abbiamo vinto, abbiamo lo scudetto sul petto e quando le squadre giocano contro di noi, lo fanno per non perdere e noi adesso dobbiamo cercare un altro modo di vincere e alzare la nostra mentalità. Possiamo vincere ancora e cerchiamo di fare di tutto per farlo”.

Probabilmente meritavi di andare al mondiale. Cosa ti lascia di positivo questa non convocazione?

“Io sono sempre motivato. Ovviamente ero deluso, perché volevo andare alla Coppa del Mondo e per andare all’Europeo devo fare ancora di più. C’era delusione, sì, ma io ora sono felice e sono totalmente focalizzato sul Milan. Spero di arrivare bene, così come la squadra, alla prima partita dopo la sosta”.

Squadra che, almeno per un pochino, dovrà fare a meno di Maignan. Quanto e cosa cambia senza di lui in porta?

“Non cambia molto, perché abbiamo il nostro modo di giocare. Mike è un giocatore importante per noi e quando è in porta, è meglio per noi perché è tra i top del mondo. Anche Tata sta facendo un buon lavoro. Mike parla sempre, anche quando ceniamo. Siamo fortunati ad averlo con noi”.

Abbiamo visto un Milan che imposta a tre, che vantaggi vi da questa soluzione?

“Possiamo costruire con una linea più lunga e quando attacchiamo, abbiamo già tre giocatori dietro e non concediamo contropiedi. E questo ci porta anche ad avere più giocatori che possono attaccare. È certamente una soluzione molto buona per noi, perché possiamo cambiare assetto durante la partita in base alla situazione che affrontiamo”.

Stai lavorando per segnare di più?

“E’ una cosa sulla quale volevo e voglio migliorare. Ho fatto il gol contro la Juventus, ma voglio fare di più. Il mio lavoro è difendere la porta e se lo faccio e vinciamo, va bene uguale”.

Quali sono i difensori che ti piacciono della nostra Serie A?

“Ti direi Kim del Napoli, Skriniar, Bonucci, Bremer… Ce ne sono tanti. E vedendoli, voglio sempre migliorare. So che non ho iniziato la stagione come volevo, ma le cose nel calcio sono così. Voglio vincere ancora e migliorare dove posso”.