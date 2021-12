Tomori certezza di un Milan che punta in alto: per Pioli è imprescindibile

Quando a gennaio 2021 arrivò al Milan per sostituire Mateo Musacchio (finito alla Lazio) era sconosciuto ai più, e di certo non era il top player che oggi ammiriamo in fase difensiva. Stiamo parlando di Fikayo Tomori. Il centrale classe 1997 in poco tempo è diventato un gigante della difesa rossonera, un punto fermo imprescindibile per mister Stefano Pioli. Nato a Calgary in Canada da genitori nigeriani, Tomori possiede il passaporto inglese essendo cresciuto in Inghilterra. A 24 anni appena compiuti, l’ex Chelsea è nel pieno della sua carriera calcistica, e il Milan punta forte su di lui per tornare in alto e vincere.

IL PIÙ UTILIZZATO DA PIOLI IN QUESTA STAGIONE

La mossa attuata in estate da Paolo Maldini, cioè quella di riscattare Tomori per 28 milioni di euro, appare super azzeccata. Pioli ha a disposizione un giocatore veloce, forte fisicamente e mentalmente, abile nel gioco aereo e bravo anche in fase di impostazione. In pratica è un difensore completo oltreché futuribile data la sua giovane età. Con 1890 minuti in campo, Tomori è il più utilizzato da mister Pioli in questa stagione. Dietro di lui, in questa speciale classifica, ci sono Theo Hernandez (1633 minuti) e Alexis Saelemaekers (1601 minuti). Il gigante inglese però non ha intenzione di fermarsi qua. C’è bisogno di vincere un titolo con il Milan per imporsi anche con l’Inghilterra. Tomori vuole la convocazione in Nazionale in vista dei Mondiali di Qatar 2022.