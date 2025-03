Tomori, ci risiamo: ha di nuovo perso il posto in campo. Sarà addio in estate?

vedi letture

La stagione di Fikayo Tomori è stata finora davvero strana: titolare nelle prime partite con Paulo Fonseca, dopo la trasferta di Firenze e il famoso caso del pallone strappato a Pulisic per far tirare il rigore (poi sbagliato) al suo grande amico Abraham ha però visto poco il campo. A fine dicembre c'è stato il cambio in panchina e l'arrivo di Sergio Conceiçao, inizialmente l'inglese sembrava aver ritrovato la titolarità al centro della difesa milanista, ma ecco una nuova svolta in negativo in seguito all’espulsione contro l'Empoli. Da quel giorno (8 febbraio), l'ex Chelsea ha giocato solo 30' nella sfida di andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord.

IL NO DI GENNAIO - Lo riferisce Tuttosport che ricorda che durante il mercato di gennaio Tomori era stato ad un passo dalla cessione: prima lo ha cercato con insistenza la Juventus, poi lo voleva il Tottenham che aveva anche messo sul piatto 25 milioni di euro più bonus, un'offerta che aveva convinto il Milan a dire di sì. Ma il giocatore inglese, che pensava di aver ritrovato una maglia da titolare con Conceiçao, decise di rifiutare il trasferimento a Londra per restare a Milanello. Peccato che pochi giorni dopo l'ex Chelsea ha di nuovo perso il posto in campo e chissà che non si sia pentito del no detto agli Spurs.

ADDIO A FINE STAGIONE? - Cosa succederà a fine stagione? In questo momento al Milan non ci sono certezze fino a quando non verrà nominato il nuovo direttore sportivo. La sensazione però è che l'avventura di Tomori in rossonero è ai titoli di coda. E' probabile che in estate tornino a riecheggiare le sirene della Premier League e stavolta Fikayo potrebbe decidere di ascoltarle a differenza di quanto è successo a gennaio. Ovviamente servirà un'offerta allettante per tutti, non solo per il difensore, ma anche per il club di via Aldo Rossi.