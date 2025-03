Tre punti che rilanciano il Milan in zona Europa. Conceiçao ora ci crede

Anche contro il Como il copione è stato lo stesso: il Milan ha finito la prima frazione in svantaggio per poi rimontare con orgoglio nella seconda e conquistare tre punti che rilanciano la formazione rossonera in zona Europa. Essenzialmente Sergio Conceiçao è riuscito nel suo intento di approcciare a questa sosta con due vittorie consecutive dopo le tre sconfitte che hanno fatto scivolare la sua squadra addirittura al nono posto in classifica.

Certo, al termine di questa giornata il Diavolo potrebbe ritornarci, ma in caso di risultati favorevoli l'Europa potrebbe non essere poi chissà quanto distante. Ed è proprio per questo che, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, Sergio Conceiçao sfrutterà nel migliore dei modi questa sosta per studiare e preparare la risalita in classifica del Milan, che in caso di sconfitta contro la Juventus potrebbe fare anche un pensierino alla Champions League, che ad oggi resta comunque un miraggio.

Tutta la soddisfazione di Conceiçao

Ieri il Como si è confermato essere un avversario ostico, con carattere. Anche perché non è da tutti battere Napoli e Fiorentina. Ad esempio il Milan non l'ha fatto. Ed è per questo che nel post partita Sergio Conceiçao si è detto soddisfatto non solo della prestazione ma anche e soprattutto della reazione dei suoi giocatori, che nonostante un primo tempo complicato sono riusciti a trovare la forza per reagire e portare a casa tre punti fondamentali.

"Vedo un gruppo che vuole veramente fare bene, che dà il massimo. Vedo una voglia incredibile di cambiare il momento e la stagione del Milan", ha spiegato l’allenatore rossonero, che con i cambi all'intervallo è riuscito a cambiare ancora una volta l'inerzia della partita a favore della sua squadra: "Abbiamo cercato di ricominciare a fare le cose che abbiamo preparato per questa partita. Non è stata una partita bellissima ma abbiamo vinto la partita con merito". In merito alla sesta rimonta in stagione da quando è arrivato al Milan, Conceiçao si è complimentato con i giocatori che sono entrati e hanno cambiato il match: "Di positivo c'è il fatto che chi entra dà qualcosa in più alla squadra: un bell'atteggiamento, bella mentalità. Abraham è entrato molto bene, Loftus-Cheek ha dato un po’ più di peso perché è fortissimo fisicamente".