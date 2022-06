Tuttosport - Botman e Sanches più lontani? I "piani B" del Milan: Bremer ed Enzo Fernandez

MilanNews.it

Il Milan sta lavorando da tempo per definire gli acquisti dal Lille di Sven Botman e di Renato Sanches, ma purtroppo il cambio di proprietà e il ritardo nei rinnovi del dt Paolo Maldini e del ds Frederic Massara stanno mettendo a rischio entrambi gli affari. Questo perchè nel frattempo, nonostante il Diavolo resti in vantaggio perchè ha l'accordo sia con il difensore che con il centrocampista, si sono inseriti altri club, come il Newcastle per l'olandese e il PSG per il portoghese.

POLE IN BILICO - In questo momento, dunque, la pole del Milan per entrambi i giocatori è in bilico. La speranza è che questa settimana arrivino finalmente le firme di Maldini e Massara, così da sbloccare il mercato rossonero e chiudere queste due operazioni che il club di via Aldo Rossi ha ormai impostato da mesi. Si attende l'affondo decisivo da parte del Diavolo, sperando che non sia troppo tardi.

PISTE ALTERNATIVE - Nel caso in cui queste trattative dovessero saltare, ovviamente il Milan ha già pronte della alternative: come riporta stamattina Tuttosport, in difesa i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Gleison Bremer, cetrale del Torino che piace molto anche a Inter e Tottenham. A centrocampo, invece, un profilo che intriga parecchio è quello di Enzo Fernandez, 21enne tuttocampista del River Plate. Ma in via Aldo Rossi sperano di chiudere presto per Botman e Renato Sanches, così da non buttare via mesi e mesi di lavoro.