Tuttosport - Botman non è più una priorità: il Milan punta forte su Renato Sanches e De Ketelaere

Dopo aver conquistato lo scudetto, il Milan si è messo al lavoro per cercare di rinforzare il meglio possibile la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Nelle ultime settimane, sono stati fatti tanti nomi come per esempio quelli di Botman, De Ketelaere, Renato Sanches, Zaniolo e Lang, ma difficilmente il club di via Aldo Rossi potrà chiuderli tutti. Anche perchè servirebbero tra i 120 e i 130 milioni di euro, mentre a quanto pare il budget a disposizione del Diavolo sarà circa la metà.

BOTMAN SACRIFICATO? - Per questo motivo, come spiega stamattina Tuttosport, il Milan starebbe valutando la possibilità di abbandonare la pista che porta a Sven Botman e destinare i soldi che servivano per arrivare al centrale del Lille (circa 30 milioni di euro) per rinforzare altri ruoli, in particolare a centrocampo e sulla trequarti. L'olandese non viene visto in questo momento come una priorità e quindi potrebbe essere "sacrificato" (dovrebbe essere fatto comunque un colpo low cost in difesa visto l'addio di Romagnoli e la possibile partenza in prestito di Gabbia).

DOPPIO OBIETTIVO - La gran parte del budget a disposizione di Maldini e Massara verrebbe quindi usato per aumentare la qualità della trequarti e per prendere il sostituto di Franck Kessie. Per quest'ultimo ruolo, il nome caldo è sempre quello di Renato Sanches, nonostante l'inserimento del PSG abbia un po' complicato i piani del Milan che ha da tempo un accordo con il portoghese. L'altro grande obiettivo resta Charles De Ketelaere, per il quale serviranno circa 40 milioni di euro.