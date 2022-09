Tuttosport - De Ketelaere, è il momento di sbloccarsi: il belga deve diventare un trascinatore del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un periodo di ambientamento è normale, soprattutto se stiamo parlando di un giocatore del 2001, ma ora per Charles De Ketelaere è arrivato il momento di fare qualcosa in più e di diventare finalmente decisivo. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che in questo avvio di stagione il belga ha fatto vedere sprazzi del suo enorme talento, ma è lecito aspettarsi di più dal punto di vista realizzativo e di assist.

ZERO GOL E ZERO TIRI - Nessuno vuole mettergli pressione, però il Milan ha bisogno che il grande colpo del suo mercato estivo si sblocchi finalmente: l'ex Bruges non solo non ha mai segnato, ma nelle prime sette partite con la maglia rossonera in Serie A non ha nemmeno mai tirato in porta. La sensazione è che De Ketelaere debba scrollarsi di dosso un po' di timidezza e giocare con maggiore coraggio e determinazione. Basta questo perchè le sue qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti.

MASSIMA FIDUCIA - Stefano Pioli e i compagni di squadra hanno massima fiducia in lui, così come la società, con il dt Paolo Maldini che qualche giorno fa ha speso parole al miele per il belga ("Dobbiamo aspettarlo, ma abbiamo pochissimi dubbi su di lui. E' forte da tanti punti di vista"). Serve una scintilla, probabilmente basterà un gol, un assist o una grande giocata, ma il Milan ha bisogno del vero De Ketelaere nel tour de force che attende il Diavolo da qui alla sosta per i Mondiali in Qatar.