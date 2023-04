Tuttosport - Dottor Maldini e Mister Pioli, la coppia della nuova era rossonera

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dottor Jekyll e Mr. Hyde erano in realtà la stessa persona, due facce opposte della stessa medaglia. Dottor Maldini e Mister Pioli, invece, sono due persone distinte: uno che lavora oramai dietro la scrivani, l'altro in campo. Insieme, dal 2020 a oggi, con tanti aiutanti e protagonisti, hanno riportato il Milan in vetta all'Italia e in semifinale di Champions League. Un tempo c'erano Galliani e Ancelotti, oggi sono loro la coppia della nuova era rossonera che vorrebbe tanto emulare, o almeno avvicinarsi, a quelle passate.

Da lontano

Come riporta oggi Tuttosport il viaggio di questo nuovo Milan è partito da lontano e forse quasi inaspettatamente, a sorpresa, caratteristica che poi si è rivelata principe nella squadra rossonera. Nel 2019 Pioli viene ingaggiato e nel 2020, tra mille difficoltà, e con un Ibra in più rinasce un nuovo Diavolo, temprato dal lockdown e da anni di indicibile mediocrità sportiva. E proprio quando lo spettro di Rangnick sembrava incombere su Pioli, il suo Milan è sbocciato ancora di più. Oggi questo ciclo ha ricucito lo scudetto sulla maglia rossonera dopo undici anni e ha riportato a sognare i tifosi milanisti in Europa per la prima volta dopo 16 anni. Tutto frutto di un lavoro spesso silenzioso e anche criticato ma che porta le firme dei caratteri e della indole di Maldini e Pioli.

Sintonia

Va bene Leao, certamente Maignan, sicuramente Tonali e Theo, la forza del gruppo e tante altre bellissime qualità. Ma uno dei punti di forza di questo Milan è anche il rapporto tra Maldini e Pioli. Il percorso, di fatto, lo hanno camminato insieme in questi anni: sono cresciuti insieme, Pioli come allenatore e Maldini nella sua nuova veste di direttore tecnico. Una rapporto che si basa sul confronto aperto, anche tattico, ma che soprattutto si fonda su una reciproca stima e fiducia. L'importanza del loro feeling si è vista a Bologna con Maldini che ha appoggiato la scelta del massiccio turnover rososnero in vista della Champions: va bene il quarto posto ma un'occasione del genere quando ti ricapita? Una delle certezze del Milan è proprio questa coppia con Pioli che continuerà a essere l'allenatore del Milan perché, anche nei momenti più difficili, ha goduto sempre della fiducia più completa del club. E insiem, forse, Maldini e Pioli potranno crescere ancora e avvicinarsi almeno un pochino allo splendore della coppia Galliani-Ancelotti.