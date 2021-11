Tuttosport - Esame Messias: il mercato si avvicina, il brasiliano ha un mese per convincere il Milan

E ora largo a Messias. Il brasiliano sta bene, è guarito ed è pronto a scendere in campo. E dovrà metterci tutto se stesso per dimostrare al Milan di aver fatto bene a puntare su di lui. Pioli ha scommesso in prima persona sull’ex Crotone, decantandone le qualità, e adesso si aspetta delle risposte concrete.

Junior a carte scoperte

Come riporta Tuttosport, Messias ha più o meno un mese di tempo per meritarsi il Milan. E sarà un mese intenso, con i rossoneri chiamati a disputare ben nove partite. Insomma, ci sarà spazio per tutti, compreso il brasiliano, il quale dovrà giocare le sue carte nel migliore dei modi. Pioli osserva, Maldini e Massara osservano: il mercato di gennaio, quello cosiddetto "di riparazione", è alla porte, e i vertici rossoneri vogliono capire se è il caso - appunto! - di riparare qualcosa.

Pioli vuole un vice Brahim

Se Messias dovesse dimostrare di poter fare la differenza anche in una big come il Milan, rappresentando una valida alternativa a Diaz e compagni d’attacco, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero decidere di non intervenire in quel preciso reparto. In caso contrario, mister Pioli potrebbe anche chiedere alla società un ulteriore sforzo. Come detto, è tutto nelle mani e nei piedi brasiliani di Messias.