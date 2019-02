Tuttosport - Grazie mille, Higuain: da Piatek a Leonardo (e il Genoa), l'addio del Pipita ha fatto bene a tutti

Tutti felici. Soprattutto più ricchi e tranquilli. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina, la partenza di Gonzalo Higuain è stata un toccasana per tutti. A cominciare dal Milan, che adesso può godersi uno strepitoso Piatek e risparmiare sul monte-ingaggi (il Pipita guadagnava il quadruplo rispetto al polacco).

ROBOCOP - A giovare di questa operazione è stato lo stesso "pistolero", che non solo ha continuato a segnare quanto al Genoa (anche di più), ma adesso percepisce uno stipendio nettamente superiore (quasi 2 milioni di euro netti più bonus, prima erano 500mila). Ma non solo: il trasferimento al Milan gli ha dato maggiore notorietà, che prima o poi - quando nuovi sponsor busseranno alla sua porta - si trasformerà in ritorno economico.

LEO GONGOLA - E che dire di Leonardo, le cui azioni erano in calo dopo un mercato estivo dispendioso ma poco redditizio. Il dirigente brasiliano si è riscattato alla grande a gennaio, spedendo Higuain al Chelsea e rimpiazzandolo con un bomber di grande spessore. Il tutto impreziosito dall'acquisto di Paquetà. Anche il Genoa può sorridere, dopo aver incassato 45 milioni dalla cessione di Piatek. Insomma, grazie Pipita: ora sono tutti felici e contenti.