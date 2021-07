Tuttosport - Ibra, avanti con il recupero: obiettivo prima giornata di campionato

Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello, ma in gruppo non c'è ancora Zlatan Ibrahimovic che sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno. Anche ieri, mentre il resto della squadra rossonera si è allenata svolgendo prima un lavoro atletico e poi un lavoro con il pallone (partitella compresa), lo svedese ha svolto una seduta di fisioterapia e di riabilitazione in palestra.

NIENTE RISCHI - Come riferisce stamattina Tuttosport, il recupero di Ibra procede bene secondo i tempi previsti: tra una settimana, massimo una decina di giorni, Zlatan dovrebbe tornare finalmente a correre, poi ci vorrà all'incirca un altro mese per rivederlo in campo. L'attaccante svedese ha una voglia matta di tornare a giocare, ma nessuno vuole correre rischi e affrettare troppo i tempi, anche perchè non bisogna mai dimenticare che stiamo parlando di un giocatore che il prossimo 3 ottobre compirà 40 anni.

PRIMA DI CAMPIONATO - Se il recupero proseguirà nel modo giusto e non ci saranno contrattempi, l'obiettivo è quello di rimetterlo a disposizione di Stefano Pioli per l'inizio del campionato, in programma il 22 agosto. Fin dal giorno dell'operazione, Ibra ha messo nel mirino quella partita e per questo sta lavorando duramente per essere pronto per quel giorno. Non sarà facile, ma in fondo Zlatan ha già dimostrato che per lui nulla è impossibile.