Tuttosport - Il Milan pensa ad un vice-Ibra: chiesto Jovic in prestito secco al Real Madrid

Durante i colloqui con il Real Madrid per Brahim Diaz, è venuto fuori anche il nome di Luka Jovic, attaccante accostato con insistenza ai rossoneri quando sembrava certo l'arrivo di Rangnick e l'addio di Ibrahimovic. Il profilo del serbo è tornato però d'attualità negli ultimi giorni in via Aldo Rossi dove stanno valutando la possibilità di prendere un centravanti che possa alternarsi con lo svedese.

PRESTITO SECCO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che in questo momento in casa rossonera le priorità sono altre (Bakayoko, terzino destro, difensore centrale e secondo portiere), ma durante la trattativa con il Real Madrid è uscito nuovamente il nome di Jovic, il quale è in cerca di riscatto dopo una prima stagione piuttosto deludente con i Blancos. Il Milan non può permettersi grossi esborsi e per questo lo avrebbe chiesto agli spagnoli in prestito secco, cioè la stessa formula con cui è sbarcato in rossonero Brahim Diaz.

JOVIC CI PENSA - Il centravanti serbo ci sta pensando, anche perchè finora non sono arrivate grande offerte per lui. Pagato ben 65 milioni di euro solo un anno fa, Jovic ha deluso parecchio in questa stagione e quindi ha bisogno di una squadra in cui possa rilanciarsi. Il Milan potrebbe essere un'occasione importante per lui, ma servirà un po' di pazienza perchè in questo momento in casa rossonera le urgenze sono altre.