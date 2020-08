Tuttosport - La Fiorentina fissa il prezzo di Milenkovic (40 milioni): il Milan ha il gradimento del serbo

La Fiorentina non fa sconti per Milenkovic. Il Milan è interessato al giovane difensore, ma non ha intenzione di svenarsi per il suo cartellino. Che ha un costo "salatissimo", a meno che la società viola non decida di abbassare le pretese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il patron Rocco Commisso vuole 40 milioni di euro per il giocatore, senza contropartite tecniche.

NUOVA STRATEGIA - Una valutazione molto alta, che potrebbe scoraggiare il Milan. Gli uomini di mercato di via Aldo Rossi avevano pensato di inserire nell’operazione il brasiliano Lucas Paquetà, profilo gradito alla Fiorentina, ma dovranno rivedere la strategia. Una cosa è certa: il club rossonero ha il gradimento di Milenkovic e può vantare ottimi rapporti con Ramadani, con il quale è stato trovato anche un accordo di massima per la permanenza di Rebic.

IN ATTESA - Il Milan continuerà a monitorare la situazione, nella speranza che la Fiorentina apra a nuove soluzioni. A quelle cifre, infatti, i rossoneri non tratteranno. Milenkovic piace molto, è un giocatore duttile (può giocare anche da terzino destro) e di qualità, ma il budget non permette spese folli.