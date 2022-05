Tuttosport - Lang e De Ketelaere: Milan in pressing sui due talenti del Bruges

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa che nelle prossime ore si sblocchi il cambio di proprietà, il Milan continua a guardarsi intorno per cercare profili interessanti in vista del mercato estivo. Negli ultimi giorni, si parla con particolare insistenza dei due gioielli del Bruges, vale a dire Noa Lang e Charles De Ketelaere. LE quotazioni dei due giovani talenti del club belga sono in salita e per questo sono due piste da tenere d'occhio con grande attenzione.

PRIMI CONTATTI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che nei giorni scorsi c'è già stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e il papà di Lang: il club di via Aldo Rossi ha avanzato la sua manifestazione d’interesse per il giovane olandese che al momento viene valutato intorno ai 22 milioni di euro, cifra che il Milan spera di abbassare. Pù alto, invece, è il prezzo del cartellino di De Ketelaere, che costa 35-40 milioni, ma anche in questo caso si parla di situazioni di partenza. Con loro due, il Diavolo punta ad aumentare la qualità della trequarti milanista a disposizione di Stefano Pioli.