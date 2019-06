Tuttosport - Leo punta Gigio, il Psg offre anche Areola: oltre al francese il Milan vuole 50 milioni

Il Milan ha bisogno di cedere almeno un pezzo pregiato dell’attuale rosa per mettere a referto una preziosa quanto fondamentale plusvalenza. Tutte le strade portano a Gianluigi Donnarumma, giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’arrivo di Leonardo ha riavvicinato il Paris Saint-Germain a Gigio.

CONTROPARTITA - Il club francese, dunque, su input di Leo, sarebbe intenzionato a puntare con decisione sul giovane portiere milanista. In questo momento, il principale problema da superare sarebbe rappresentato da Areola, che il Psg vuole piazzare nel corso di questa sessione di mercato. Leonardo, che punta ad abbassare notevolmente il conguaglio chiesto dal Milan per Donnarumma, vorrebbe inserire l’estremo difensore francese nella trattativa. I vertici di via Aldo Rossi, però, non vogliono scendere sotto ai 50 milioni (questione di plusvalenze, dicevamo).

SOLDI E RISPARMIO - I rossoneri valutano Areola una ventina di milioni, che porterebbero ai 70 inizialmente richiesti. Sarebbe una bella immissione di denaro nelle casse della società milanista, che si accinge a chiudere il bilancio con quasi 100 milioni di rosso. Con la cessione di Gigio il Milan andrebbe a risparmiare anche sull’ingaggio (sono 6 milioni netti a stagione).