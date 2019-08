Tuttosport - Lione e Marsiglia corteggiano Suso: ma lui deve abbassare le pretese

Tra i principali candidati a lasciare il Milan c’è sicuramente Suso, nonostante Giampaolo abbia espresso più volte pareri positivi sul lavoro svolto dallo spagnolo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il club rossonero vorrebbe incassare almeno 30 milioni di euro dalla sua cessione. Una cifra - in fin dei conti - ragionevole visti i prezzi del mercato attuale.

SIRENE FRANCESI - I vertici di via Aldo Rossi vogliono vendere il giocatore a titolo definitivo e senza contropartite. La Roma si è mossa, ma non ha ancora presentato una proposta convincente. Ecco perché il manager Alessandro Lucci ha iniziato a scandagliare anche il mercato francese, oltre a quello italiano e spagnolo. In Ligue 1, Lione e Marsiglia avrebbero chiesto di approfondire il discorso, sia col Milan che con il calciatore, il quale aveva chiesto 6 milioni di euro all’anno ai rossoneri per rinnovare il contratto (troppi).

PLUSVALENZA - Anche Suso, dunque, dovrà abbassare le pretese. Il Milan ha necessità di produrre plusvalenze sostanziose, sia per coprire gli ammortamenti degli acquisti che per dare un segnale importante all'Uefa. Jesus, acquistato nel 2015 per meno di 500mila euro, garantirebbe un ottimo incasso.