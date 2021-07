Tuttosport - Milan, 65 milioni già impegnati sul mercato: tre acquisti completati, il prossimo è Tonali

Il Milan spende. Lo fa con parsimonia, evitando sprechi e sperperi, ponderando bene ogni scelta, valutando con la massima attenzione anche la spesa più piccola. Com’è giusto che sia. Nonostante le critiche, il club rossonero - come evidenzia Tuttosport - ha già investito 46 milioni di euro in questo mercato, che tra l’altro si apre ufficialmente oggi.

TRE COLPI - Nessuno in Serie A, fino a questo momento, ha speso quanto il Milan. Gli ultimi 3 milioni sborsati sono quelli "promessi" al Real Madrid per il prestito oneroso di Brahim Diaz, giocatore che la società milanista potrà riscattare definitivamente al termine della stagione 2021-22 versando altri 19 milioni nelle casse dei Blancos. Il Milan, dunque, si è già impegnato per 65 milioni in questo mercato: alla somma stabilita per Diaz, infatti, bisogna aggiungere i 15 milioni (13 più 2 di bonus) per il portiere Maignan e i 28 per il riscatto di Tomori.

FINALMENTE TONALI - E attenzione: nelle prossime ore i giocatori comprati potrebbero diventare quattro. Maldini e Massara, infatti, stanno per definire l’affare Tonali. L’obiettivo è chiudere entro domani: al Brescia dovrebbero andare 10 milioni di euro cash più il cartellino del giovane Olzer, valutato 5 milioni.