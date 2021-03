Tuttosport - Milan a Verona ancora in emergenza: Pioli recupera solo Tonali

Domenica pomeriggio il Milan si presenterà a Verona ancora in emergenza visto che da qui al match del Bentegodi Stefano Pioli dovrebbe recuperare un solo giocatore, vale a dire Sandro Tonali. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che invece gli altri big infortunati, cioè Ibrahimovic, Bennacer, Calhanoglu e Mandzukic, sono ancora out e quindi non verranno convocati per la trasferta in terra veneta.

ANCORA OUT - Lo svedese, che si è lesionato il lungo adduttore sinistro, ne avrà ancora per un paio di settimane, mentre dovrebbero rientrare qualche giorno prima il trequartista turco e l'attaccante croato (possibile ritorno in campo dopo Milan-Napoli del 14 marzo). Chi potrebbe invece recuperare già per la sfida contro la squadra di Gattuso è Ismael Bennacer, il quale sta meglio dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra rimediato nel match di Europa League in casa della Stella Rossa. Oltre al Verona, dunque, tutti dovrebbero saltare anche la sfida di giovedì contro il Manchester United.

UN SOLO RECUPERO - L'unico recuperabile per la trasferta di domenica contro la squadra di Juric è dunque Sandro Tonali, che mercoledì contro l'Udinese è uscito all'intervallo per una contrattura al flessore destro. Non si tratta di nulla di grave, già ieri l'ex Brescia stava meglio e quindi dovrebbe non solo far parte regolarmente dei convocati di Pioli per il Verona, ma anche partire dal primo minuto.