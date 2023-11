Tuttosport - Milan, blitz di Moncada a Bournemouth per il difensore centrale Kelly: è in scadenza, può arrivare a gennaio

vedi letture

Il giorno prima di Napoli-Milan, match nel quale i rossoneri hanno perso per infortunio Pierre Kalulu per almeno quattro mesi e Marco Pellegrino per due mesi, Geoffrey Moncada è stato al Vitality Stadium di Bournemouth per assistere alla sfida dei padroni di casa contro il Burnley e vedere da vicino Lloyd Kelly, difensore centrale classe 1998. In quel momento, il dirigente milanista non avrebbe mai immaginato che l'inglese sarebbe diventato una priorità già a gennaio vista l'emergenza in difesa.

OFFERTA A GENNAIO? - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan lo stava tenendo d'occhio per la prossima estate quando Kelly si muoverà a costo zero visto che il suo contratto con il Bournemouth scade il 30 giugno 2024. Il doppio stop prolungato di Kalulu e Pellegrino ha però cambiato le carte in tavola e quindi in via Aldo Rossi stanno valutando di presentare un'offerta per il centrale inglese già a gennaio. Non sarà semplice perchè c'è da superare la forte concorrenza del Tottenham che questa estate aveva provato a prenderlo fino all’ultimo giorno di mercato.

ALTERNATIVE - L'alternativa a Kelly è Maxime Estève che al Montpellier sta giocando pochissimo. Per il Milan rappresenta però il piano B in questo momento perchè l'inglese ha convinto tutti in via Aldo Rossi, in particolare Moncada che lo ha promosso a pieni voti. Sullo sfondo rimane poi anche la candidatura di Konstantinos Koulierakis, ma la valutazione del Paol Salonicco per il suo cartellino è troppo alta (10 milioni di euro). Il discorso per il giocatore greco potrebbe riaprirsi in estate.