Tuttosport - Milan, Amrabat nel mirino per il centrocampo. Quanto chiede la Viola

vedi letture

Non solo un forte centravanti per garantire un futuro di livello e successo dopo l'addio di Olivier Giroud. Non solo un difensore centrale per elevare la qualità del reparto e rimpolparlo dopo i saluti di Simon Kjaer. Il Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato andrà anche a caccia di un nuovo centrocampista difensivo. Dopo che Kessiè e Tonali hanno salutato Milanello, questo ruolo non è stato sostituito a dovere. Ci sono vari nomi ma l'ultimo in ordine di tempo è quello di Sofyan Amrabat, come riporta oggi Tuttosport.

Fallimento

Il nome di Sofyan Amrabat non è certo nuovo ai piani alti di Casa Milan: il centrocampista marocchino, in passato, era stato cercato dal Diavolo ma poi non si era mai approfondita la questione, soprattutto dopo un Mondiale giocato da protagonista assoluto che lo aveva messo sulle mappe dei top club europei, quelli con una potenza economica molto più ampia. E così Amrabat l'estate scorsa si è trasferito al Manchester United che ha sborsato 10 milioni di euro per un prestito oneroso. La stagione di Amrabat - o forse sarebbe meglio dire la stagione dei Red Devils - è stata un fallimento e il calciatore marocchino non ha fatto stropicciare gli occhi, non riuscendosi ad ambientare in Premier League. E così, per questo motivo, a partire dal 1° luglio Amrabat farà ritorno alla Fiorentina.

15-18

Il ritorno di Amrabat sulle rive dell'Arno, però, è destinato a essere molto breve. Il calciatore non rientra più nei piani della Fiorentina e lo stesso giocatore probabilmente vorrebbe avere una seconda chance in qualche altro top club. Il Milan potrebbe essere una buona soluzione anche perchè, come detto, i rossoneri cercano un profilo di questo tipo. Per il Diavolo è anche un vantaggio perchè il valore di Amrabat è sceso moltissimo rispetto alla scorsa estate, in cui veniva valutato diverse decine di milioni di euro. Secondo Tuttosport per strappare il centrocampista marocchino alla Viola sono necessarri tra i 15 e i 18 milioni, una cifra comunque importante considerando che gran parte degli investimenti rossoneri saranno destinati alla punta.