Tuttosport - Milan, c'è l'intesa per Lang. De Ketelaerese se parte Rebic

Non è una novità: il Milan vuole aumentare la qualità sulla trequarti. Lo scudetto non ha nascosto i problemi avuti sulla trequarti in questa stagione, tant'è che il mercato può mettere una pezza a questa situazione. I nomi sono quelli delle ultime settimane: Noa Lang, De Ketelaere e Zaniolo. Come scrive Tuttosport, alla fine, magari, a spuntarla sarà proprio il fantasista olandese.

Dall'Olanda sono sicuri

Noa Lang sembra essere ad un passo dal Milan. Lo afferma Valentijn Driessen, direttore del quotidiano "De Telegraaf". L'esterno olandese piace da molti mesi alla dirigenza proprio per la sua duttilità in campo. Lang nasce come esterno d'attacco, ma al giocatore piace svariare molto sulla trequarti. In questa stagione che si avvia alla conclusione, il classe '99 ha occupato tutti i ruoli della trequarti, portando a casa un bottino da 9 gol e 14 assist.

Rebic-De Ketelaere

In caso di un'offerta interessante per Ante Rebic - sui 15 milioni di euro - il Milan potrebbe sacrificare il croato per arrivare arrivare a Charles De Ketelaere. Il belga è un profilo che piace molto per la trequarti e, secondo Tuttosport, i rossoneri potrebbero chiedere al Brugge il pacchetto completo per ottenere uno sconto generale su Lang e De Ketelaere (40-45 milioni).