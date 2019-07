Tuttosport - Milan-Correa, siamo ai dettagli: allo studio l’entità dei bonus (40 milioni la parte fissa)

Con ogni probabilità, il Milan non ha ancora smaltito la rabbia per il caso André Silva. Tuttavia, la questione relativa al portoghese (l’affare col Monaco è saltato definitivamente) non avrà ripercussioni sull’operazione Corre. L’argentino resta la primissima scelta per l’attacco. I vertici di via Aldo Rossi contano di chiudere nei prossimi giorni, dopo aver convinto l’Atletico Madrid.

BONUS - Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, stanno proseguendo i contatti telefonici e telematici tra le parti per definire l’ammontare dei bonus e la loro attivazione. Cinque-sette milioni in più da aggiungere alla parte fissa (40 milioni) dopo un determinato numero di presenze del giocatore (dieci) e in caso di piazzamento europeo del Milan. Come detto, l’operazione non è a rischio.

FUMATA BIANCA - Tra questa settimana e la prossima si troveranno i punti d’incontro necessari per portare a termine la trattativa. Per la fumata bianca, dunque, è solo questione di tempo. Certo, una cessione (Cutrone o lo stesso André Silva) faciliterebbe le cose, ma l’acquisto di Correa si farà: il Milan sta per regalare a Giampaolo la seconda punta che cerca.