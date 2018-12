Tuttosport - Milan, Cutrone ha chiesto scusa ma contro la Fiorentina potrebbe partire dalla panchina

Dopo lo 0-0 di martedì in casa del Bologna, si è parlato molto della reazione negativa che Patrick Cutrone ha avuto al momento della sostituzione, ma in casa rossonera non si è aperto nessuno caso perchè il giovane centravanti milanista si è subito pentito e ha chiesto scusa a tutto il gruppo. Nelle scorse ore, c'è stato poi anche un confronto con Rino Gattuso per parlare dell'accaduto, come ha ammesso anche lo stesso giocatore ieri a margine della festa di Natale del settore giovanile milanista.

NESSUN CASO - Caso chiuso, quindi, prima ancora di aprirsi: "Non c'è stato nulla di male. E' finita lì. Io so di aver sbagliato. Ho chiesto scusa all'allenatore e al gruppo. C'è stato un malinteso perchè mi ero fatto male, poi mi ero ripreso ma lui ha scelto di cambiarmi. Non mi permetterei mai di giudicare le scelte di Gattuso. Ribadisco, è finita lì". Parole da persona matura che ha capito l'errore e che non ha avuto nessun problema ad ammettere di aver sbagliato.

CAMBIO DI MODULO - Domani contro la Fiorentina si torna in campo, ma da Milanello si vocifera della possibilità di un ritorno al 4-3-3, con Higuain al centro dell'attacco e Cutrone in panchina: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che la decisione finale verrà presa da Gattuso dopo la rifinitura odierna a Milanello. Se Patrick non dovesse essere inserito nella formazione titolare, non si tratterebbe comunque di una punizione, ma solo di una scelta tecnica dell'allenatore rossonero che vuole cambiare modulo dopo qualche partita deludente del suo Milan con il 4-4-2.