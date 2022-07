Tuttosport - Milan-De Ketelaere, l'offerta da 28 milioni più bonus non basta: il Bruges vuole 5 milioni in più

MilanNews.it

Sembrava non dovesse scendere in campo e invece ieri pomeriggio Charles De Ketelaere ha giocato 45 minuti nell'amichevole tra il Bruges e l'Utrecht. E il giovane trequartista, salvo colpi di scena, verrà schierato anche domenica nel match di Supercoppa del Belgio. Il giocatore, vista la trattativa molto calda con il Milan, avrebbero preferito restare a bordocampo a seguire queste partite, ma alla fine è prevalsa la linea dell’allenatore della squadra belga.

NIENTE ACCORDO - I colloqui tra Milan e Bruges intanto vanno avanti, anche se non è stato ancora trovato un accordo per il passaggio in rossonero di De Ketelaere: come riferisce Tuttosport, infatti, non è bastata l'ultima offerta milanista da 28 milioni di euro più bonus per convincere il club belga a dare il via libera alla cessione del giovane trequartista, prima obiettivo di mercato del Diavolo. Servirà quindi un ulteriore sforzo al club di via Aldo Rossi per vincere la resistenza del Bruges che vuole circa cinque milioni in più.

NUOVO RILANCIO - Il dt rossonero Paolo Maldini e il ds Frederic Massara dovranno rilanciare ulteriormente a 30 milioni più bonus per convincere i belgi cedere il loro gioiellino, il quale ha già fatto sapere al suo club di voler andare al Milan e di non essere interessato alla proposta del Leeds. Sono quindi giorni molto caldi per questa trattativa che il Diavolo vuole cercare di chiudere il prima possibile.