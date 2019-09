Tuttosport - Milan, Giampaolo sa bene che ci sono tante cose da migliorare: "Non nascondo la polvere sotto al tappeto"

I tre punti di ieri contro il Verona sono forse il modo migliore per arrivare al derby contro l'Inter di sabato, ma in casa rossonera ci sono molte cose da migliorare soprattutto per quel che riguarda il gioco: nonostante la superiorità numerica per quasi 70', il Milan ha infatti faticato parecchio contro i gialloblù che si sono arresi solo a un rigore di Piatek. Si è trattato comunque di un successo importante che permette al Diavolo di avvicinarsi alla stracittadina milanese di sabato con il morale più alto.

VITTORIA IMPORTANTE - Nel post-partita di ieri, Marco Giampaolo ha esaltato il successo dei suoi ragazzi, ma non ha comunque voluto nascondere i problemi del suo Milan: "Nel secondo tempo abbiamo giocato bene - riporta questa mattina Tuttosport -. Ci siamo presi la metà campo, ho chiesto a tutti di alzarsi e di impostare solo con due difensori più Biglia. Abbiamo allargato bene il campo, poi è sempre difficile trovare spazi quando una squadra si difende tutta in 30 metri. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti, lo so e non scappo da queste considerazioni. Non nascondo la polvere sotto al tappeto, faccio presente queste cose anche alla squadra, ma la vittoria di oggi è importante. Ho la squadra che mi dà certezze. Fa le cose per bene, lavora con dedizione e mi piace".

ACQUISTI ESTIVI - Insomma, anche per Giampaolo quindi bene il risultato, ma ci sono molte cose da migliorare. E chissà che una mano in questo senso non gliela possano dare i nuovi acquisti estivi, che anche ieri, a parte Rebic nella ripresa, sono rimasti in panchina per tutto il match. Il tecnico milanista, nonostante gli imput della società, continua per ora a puntare sui giocatori della scorsa stagione, ma è inevitabile che prima o poi dovrà utilizzare anche i nuovi innesti per provare a migliorare il rendimento del suo Milan.