Tuttosport - Milan, Giroud rifiata contro l'Udinese? Pronto Rebic

Sono ormai diverse settimane che Ante Rebic non riesce a rendere come vorrebbe a causa di alcuni problemi fisici che hanno condizionato il suo rendimento. Il croato sta lavorando duramente a Milanello nella speranza di ritrovare il primo possibile la forma migliore. Sabato a Salerno, la sua rete è stata decisiva per permettere al Milan di portare a casa almeno un punto e Stefano Pioli si augura che quel gol possa dargli la spinta giusta per tornare presto al top.

GIROUD RIFIATA? - Con Ibrahimovic ancora fermo ai box, nelle ultime sfide a guidare l'attacco rossonero è stato sempre Olivier Giroud, il quale potrebbe però aver bisogno di rifiatare un po'. Venerdì a San Siro arriva l'Udinese, un match che il Milan non può certamente sbagliare e che deve vincere ad ogni costo. Per la sfida contro i friulani, come riporta Tuttosport questa mattina, Pioli starebbe valutando di dare un turno di riposo al francese che ha giocato tantissimo nelle ultime settimane e schierare dal primo minuto Rebic come centravanti.

OK DA CENTRAVANTI - Ci sarebbe anche l'opzione Marko Lazetic, ma il giovane attaccante serbo non è ancora pronto per essere buttato nella mischia e quindi il croato è la primissima alternativa a Giroud. Tra l'altro, Rebic, nella prima parte di stagione, ha giocato spesso da prima punta quando mancavano sia il francese che Ibrahimovic e ha risposto sempre presente. Anzi, quelle sono state forse tra le migliori partite del Milan di Pioli in questa annata.