Tuttosport - Milan, i rossoneri ci provano davvero per Szoboszlai. Nuovi contatti con il Real per Jovic

Le voci sull'arrivo di Ralf Rangnick al Milan continuano a circolare con insistenza. In attesa dell'ufficialità, in via Aldo Rossi non vogliono però perdere tempo e per questo motivo Ivan Gazidis sta iniziando a muoversi in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, al momento sono due i nomi più caldi, cioè quelli di Dominik Szoboszlai e di Luka Jovic.

CONCORRENZA - Per quanto riguarda il diciannovenne del Salisburgo, che è uno dei pupilli di Rangnick, il Milan ha deciso di provare ad affondare il colpo perchè iniziano ad esserci troppe pretendenti intorno al giovane centrocampista ungherese. Per ora, i rossoneri non intendono ancora mettere sul piatto la cifra richiesta del club austriaco per Szoboszlai, cioè 20 milioni di euro, ma sono comunque al lavoro per anticipare la concorrenza.

ALTERNATIVA A IBRA - In questi ultimi giorni, il Milan ha poi riallacciato i contatti anche con il Real Madrid per Luka Jovic: il club di via Aldo Rossi sta infatti cercando di capire se i Blancos vogliono davvero cedere il serbo dopo una sola stagione oppure se, come dice qualcuno, vogliono dargli un'altra chance. Da capire inoltre anche i costi dell'operazione visto che l'estate scorsa gli spagnoli lo hanno pagato 60 milioni di euro per prenderlo dall'Eintracht Francoforte. Jovic, che piace anche Napoli e Newcastle, viene visto dai rossoneri come l'alternativa a Ibrahimovic, il cui futuro nel Diavolo resta sempre incerto.