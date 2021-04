Tuttosport - Milan, il rinnovo di Ibra per convincere Gigio e Calhanoglu

In casa rossonera, ormai non si parla altro che dei rinnovi di quei giocatori che sono in scadenza il prossimo 30 giugno, vale a dire Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. Ma mentre quello dello svedese si è sbloccato (a breve ci sarà la firma), lo stesso non si può dire di quelli del portiere e del trequartista che al momento sono in stand-by.

PROGETTO AMBIZIOSO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che in via Aldo Rossi sperano che l'imminenti prolungamento di Ibra possa portare poi anche a quelli di Gigio e Calhanoglu, i quali per il momento non hanno ancora detto di sì alle importanti offerte di rinnovo del Milan. La permanenza dello svedese, secondo i dirigenti milanisti, è la testimonianza che il progetto rossonero è importante e ambizioso.

OFFERTE IMPORTANTI - In via Aldo Rossi si augurano che tutto ciò possa finalmente sbloccare le situazioni di Donnarumma e Calhanoglu: Gigio non ha mai nascosto la volontà di prolungare con il Milan, così come il turco, ma per ora le firme sui nuovi contratti non sono ancora arrivati. Il club milanista ha fatto ad entrambi proposte molto importanti (8 milioni di euro al portiere e 4 più bonus al trequartista), ora tocca a loro dimostrare di voler restare veramente in rossonero.