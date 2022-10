Tuttosport - Milan, il rinnovo di Leao non può più aspettare. Si attendono anche quelli Bennacer e Kalulu

MilanNews.it

In casa rossonera a tenere banco fuori dal campo è sempre il futuro di Rafael Leao, il cui attuale contratto è in scadenza nel 2024. C'è ancora tempo, ma in via Aldo Rossi hanno fretta di firmare il rinnovo, così da blindare il loro gioiello più prezioso e allontanare finalmente tutte le voci di mercato sul suo conto (su di lui ci sarebbe soprattutto il Chelsea, ma attenzione al PSG in caso di partenza di Mbappè). Paolo Maldini, dt milanista, ha dichiarato due giorni fa che l'obiettivo del Milan è trovare un accordo con il portoghese prima della sosta per il Mondiale, quindi il tempo stringe.

LEAO VUOLE RESTARE - Come spiega Tuttosport questa mattina, la dirigenza rossonera è al lavoro da parecchi mesi per il rinnovo di Leao, il quale ha manifestato più volte la sua volontà di restare a Milanello. Ma allo stesso tempo la sua richiesta di ingaggio è piuttosto alta: ben 7 milioni di euro a stagione. Il club di via Aldo Rossi sta provando ad avvicinarsi il più possibile a questa cifra, ma a complicare tutto c'è poi il noto risarcimento da 9-10 milioni che Rafa deve dare allo Sporting Lisbona. Le prossime settimane saranno decisive perchè il rinnovo di Leao non può più aspettare.

ALTRI DUE RINNOVI - Sono attese presto novità poi anche per i prolungamenti di altri due punti fermi del Milan di Stefano Pioli, vale a dire Ismael Bennacer e Pierre Kalulu, i cui contratti scadono rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Si attende una svolta anche su questi altri due fronti così da evitare di rivivere le stesse situazioni vissute negli anni scorsi con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, i quali alla fine sono andati via a parametro zero.