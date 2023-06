Tuttosport - Milan, in netto rialzo le quotazioni di Morata: costa 10 milioni, c'è l'ok di Pioli

MilanNews.it

Tra le priorità del Milan sul mercato estivo, c'è sicuramente anche quella di trovare un nuovo centravanti che possa essere una valida alternativa ad Olivier Giroud. I nomi che circolano sono tantissimi, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Alvaro Morata, attaccante classe 1992 dell'Atletico Madrid, il quale sembra essere ora in cima alle preferenze del club rossonero.

CONDIZIONI FAVOREVOLI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che lo spagnolo è in pole perchè potrebbe sbarcare a Milanello a condizioni piuttosto favorevoli per il Milan: prima di tutto, con il recente rinnovo con l'Atletico Madrid fino al 2027, nel nuovo contratto di Morata è stata inserita una clausola rescissoria piuttosto bassa, vale a dire 10 milioni di euro. Inoltre, il giocatore si è anche ridotto l'ingaggio, che ora rientra nei parametri rossoneri.

IL GRADIMENTO DI PIOLI - Tutti questi fattori spingono il Milan a puntare con decisione sull'ex attaccante della Juventus. A questi, si aggiunge poi un altro aspetto fondamentale, cioè il gradimento tecnico di Stefano Pioli che ha già dato il suo via libera all'eventuale arrivo a Milanello di Morata. Non mancano le piste alternative come Scamacca e Openda, ma sono piuttosto costose, e quindi lo spagnolo resta in cima alla lista di Furlani e Moncada.