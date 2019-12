Tuttosport - Milan, Mandzukic piano B per l’attacco: Juve disponibile, il croato ci sta pensando

Il Milan aspetta, aspetta, aspetta... Ma non lo farà in eterno. Perché a gennaio serve un attaccante e il rischio di rimanere col cerino in mano è concreto. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora dato una risposta ai vertici rossoneri, che ne hanno preso atto. Lo svedese resta la primissima scelta, ma ora Maldini e Boban si aspettano un segnale (positivo o negativo).

PIANO B - Come riporta Tuttosport, la sensazione è che Ibra possa tirarla davvero per lunghe. Ma il Milan, come detto, non resterà impassibile ancora per molto. Tanto è vero che ha iniziato a prendere seriamente in considerazione la pista Mandzukic. Il croato è il piano B, ma non è affatto una seconda scelta. L’ex Bayern, infatti, ha le caratteristiche tecniche e l’esperienza che servono all’attacco milanista.

APPROCCIO - La Juventus è disposta a cedere Mandzukic. E non chiederà la luna per lasciarlo partire. Il centravanti classe ’86 ha già speso una parola con il Manchester United e ha offerte da Cina e America, ma non ha ancora scelto. Per il momento, il Milan non è andato oltre un semplice (e primo) approccio con Paratici, ma se Ibrahimovic dovesse tirare troppo la corda, i rossoneri potrebbero bussare alla porta juventina.