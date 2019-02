Tuttosport - Milan, missione terzo posto: i rossoneri sognano il sorpasso prima del derby

In attesa di vedere cosa farà questa sera la Roma contro il Bologna, la vittoria di sabato sul campo dell'Atalanta ha permesso al Milan di rafforzare il suo quarto posto in classifica: oltre ai bergamaschi, i rossoneri hanno infatti allungato anche sulla Lazio, che ieri ha perso contro il Genoa per 2-1. Nonostante il successo dell'Inter contro la Sampdoria, che ha riportato a quattro i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Diavolo, a Milanello non hanno abbandonato l'idea di arrivare terzi, anzi sognano il sorpasso sulla squadra di Spalletti anche prima del derby del prossimo 17 marzo.

CALENDARIO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il calendario potrebbe dare una mano al Milan: nelle prossime tre giornate, infatti, i rossoneri sono attesi dai match contro Empoli, Sassuolo e Chievo (le prime due in casa), mentre l'Inter se la dovrà vedere contro Fiorentina, Cagliari e Spal. I nerazzurri, salvo clamorose sorprese, dovrebbe avere poi il 7 e il 14 marzo anche le due sfide valide per gli ottavi di Europa League. Attenzione però anche all'impegno infrasettimanale del Diavolo, che il 26 febbraio giocherà la semifinale di andata di Coppa Italia sul campo della Lazio, un match che potrebbe portare via energie fisiche e mentali importanti ai rossoneri.

UNA PARTITA ALLA VOLTA - Come ripete però sempre Gattuso, non esistono partite facile e quindi servirà il miglior Milan per ottenere il bottino pieno nelle prossime tre giornate e approfittare così di eventuali risultati negativi dell'Inter. Poi ci sarà il derby, che dirà molto di più sulla lotta per il terzo posto. A Milanello non vogliono però guardare troppo avanti, ma pensare ad una partita alla volta, partendo da quella di venerdì a San Siro contro l'Empoli.