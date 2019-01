Tuttosport - Milan, ora caccia ad un centrocampista: tra Sensi, Duncan e Diawara spunta anche Praet della Sampdoria

Il mercato di gennaio del Milan non è chiuso: Leonardo e Maldini hanno già chiuso due acquisti importanti come Paquetà e Piatek, ma ora sono al lavoro per regalare a Rino Gattuso anche un altro rinforzo in mezzo al campo. Nelle ultime settimane, sono tanti i nomi che sono accostati ai rossoneri, in particolare Diawara del Napoli, Sensi e Duncan del Sassuolo.

NOME NUOVO - Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, l'ultima idea del club di via Aldo Rossi per il centrocampo è Dennis Praet della Sampdoria: il belga piace molto per la sua duttilità e per la sua grande qualità. E' ancora giovane (classe 1994) e dunque rientra perfettamente nei parametri milanisti. Il problema è che è un perno fisso della formazione di Giampaolo e quindi i blucerchiati non intendono cederlo a gennaio. Se ne potrebbe riparlare comunque la prossima estate.

PROBLEMA FORMULA - Nelle ultime ore, sono riemersi poi alcuni rumors anche su Lorenzo Pellegrini della Roma, su cui però c'è il forte interesse del PSG, mentre non sarà facile arrivare nemmeno a Sensi e Diawara: il Milan li vorrebbe infatti in prestito con diritto di riscatto, formula che non sembra però soddisfare Sassuolo e Napoli. La caccia al centrocampista, dunque, prosegue, vedremo cosa succederà da qui alla chiusura del mercato di gennaio.