Tuttosport - Milan, Rebic asso dalla panchina: ma Pioli ha pure altre carte da pescare dal mazzo

E se il derby lo decidesse un giocatore entrato dalla panchina? Beh, non sarebbe certo la prima volta. Perché la formazione titolare è importantissima (guai a sbagliarla) e spesso fondamentale, ma non sempre decisiva. E gli assi nella manica hanno un peso specifico non indifferente. Anche Pioli avrà a disposizione un paio d’armi niente male. Una su tutte: Ante Rebic.

DETERMINANTE - Il croato non dovrebbe trovare spazio dall’inizio. Stefano Pioli sta pensando a un cambio di modulo, ma che giochi in un modo (4-4-2) o in un altro (4-2-3-1), poco importa: l’ex Eintracht, infatti, dovrebbe comunque restare fuori dall’undici di partenza. Come evidenzia Tuttosport, il 26enne attaccante è stato devastante in questo 2020 quando è subentrato a gara in corso: due gol all’Udinese, uno al Brescia, tutti decisivi. Pioli si augura che Rebic possa ripetersi anche nel derby.

ALTRE SOLUZIONI - Ma Pioli potrà pescare dal mazzo anche altre carte. Come Paquetà, a caccia di riscatto dopo le recenti vicissitudini personali. Occhio anche a Binaventura e Leao, se non dovessero giocare dall’inizio, è all’ultimo arrivato Alexis Saelemaekers, una freccia che potrebbe dare un ottimo contributo sul binario di destra.