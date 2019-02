Tuttosport - Milan, riecco Biglia: ecco come potrebbe cambiare la squadra rossonera con il ritorno dell'argentino

Lucas Biglia è finalmente pronto per tornare in campo e, salvo sorprese, dovrebbe tornare almeno tra i convocati di Rino Gattuso per il match di domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Il regista argentino ha pienamente recuperato dall'operazione al polpaccio a cui si è sottoposto a novembre, ma troverà un Milan completamente diverso in mezzo al campo rispetto a quando si era infortunato: Bonaventura è infatti out per tutta la stagione, al suo posto da mezzala sinistra c'è Paquetà, mentre davanti alla difesa sta facendo benissimo Bakayoko, il quale non è più l'oggetto misterioso di inizio campionato.

DIVERSE VERSIONI - Ma come potrebbe cambiare il Milan con il ritorno di Biglia? Se lo chiede questa mattina anche Tuttosport che spiega che con l'ex Lazio in campo si potrebbero vedere quattro versioni diverse del centrocampo milanista: innanzitutto, con Biglia davanti alla difesa, Gattuso potrebbe optare per due mezzali molto fisiche come Kessie e Bakayoko, mentre la seconda opzione prevede la presenza di Paquetà e un giocatore di rottura (quindi uno tra Bakayoko e Kessie). La terza ipotesi è quella di un centrocampo a due con Biglia e Bakayoko dietro a tre trequartisti e una punta o in un 4-4-2.

RITORNO AL TREQUARTISTA - C'è poi un'ultima possibile variante del Milan con Biglia in campo, cioè il ritorno ad un centrocampo a rombo che in passato ha portato molto fortuna al club di via Aldo Rossi: con il 4-3-1-2, l'argentino giocherebbe davanti alla difesa, mentre in avanti si potrebbero vedere Cutrone e Piatek insieme con alle spalle un trequartista (Paquetà o Suso o Calhanoglu). Insomma, con il recupero di Lucas, Gattuso torna finalmente ad avere un po' alternative anche a centrocampo.