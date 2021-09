Tuttosport - Milan, Saelemaekers non teme la concorrenza. E manda un segnale a Pioli dalla nazionale...

La fascia destra d'attacco del Milan è probabilmente il reparto con più concorrenza di tutta la rosa milanista: in quella zona possono infatti giocare Saelemaekers, Florenzi, Messias e anche Castillejo che era in partenza, ma alla fine è rimasto a Milanello dopo che anche la trattativa con il CSKA Mosca è saltata. Il posto da titolare spetta al momento al belga, il quale però non può dormire sonni tranquilli visto che la concorrenza è tanta e agguerrita.

GIOCATORE IMPORTANTE - Come riferisce stamattina Tuttosport, Saelemaekers non la teme, anzi è ancora più voglioso di allenarsi e di lavorare lavorare per mantenere il suo status da titolare. Nella scorsa stagione, Alexis è matuarato ulteriormente e, anche se non è uno di quei giocatori che fa alzare alzare gli incassi al botteghino, è un giocatore imprescindibile per Stefano Pioli che davvero raramente rinuncia a lui. Durante il mercato estivo, sono arrivati due giocatori come Messias e Florenzi che potrebbero torgliergli spazio, ma lui non ha paura, anzi ha mandato segnali a Pioli anche dalla nazionale.

PRIMO GOL - Nella gara giocata qualche giorno fa contro la Repubblica Ceca, Saelemaekers ha segnato la sua prima rete con la maglia del Belgio grazie ad un perfetto inserimento senza palla in area di rigore. Anche Pioli gli chiede questi movimenti e dal belga vorrebbe soprattutto più gol visto che nella scorsa stagione ne ha messi a segno appena due in tutto il campionato, un bottino troppo misero per un attaccante esterno.