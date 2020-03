Tuttosport - Milan, senza rinnovo Gigio via in estate: Sirigu o Meret al suo posto

In attesa della ripresa del campionato, in casa rossonera si parla del futuro della dirigenza e della panchina, ma non solo: tra i temi che tengono banco al Milan c'è infatti anche la questione che riguarda il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2021. Gigio è diventato uno dei simboli della squadra milanista, ma per ora non ci sono certezze sul suo futuro che potrebbe anche essere lontano da Milanello.

DUE PROFILI - Come riferisce Tuttosport questa mattina, la sua permanenza è tutt'altro che scontata e per questo il club di via Aldo Rossi si sarebbe già guardato intorno per trovare l'eventuale sostituto di Gigio: sono due i profili individuati, vale a dire Salvatore Sirigu e Alex Meret. Il primo non è soddisfatto della stagione del Torino e se si presentasse la possiblità di giocare in un top club come il Milan la coglierebbe al volo. Il portiere granata guadagna meno di due milioni di euro a stagione e quindi è in piena linea con i parametri dell'ad Gazidis, il quale però potrebbe mettere il suo veto sul suo arrivo a causa dell'età (ha 33 anni). A spingere per Sirigu, ci sarebbero Maldini e Ibrahimovic, ma la loro permanenza è in forte dubbio e quindi l'estremo difensore granata rischia di perdere due sponsor importanti nel club milanista.

RINNOVO IN SALITA - Per quanto riguarda Meret, invece, da quando è arrivato Rino Gattuso in panchina ha perso il posto da titolare in favore di Ospina. A questo si aggiunge il fatto che anche il Napoli sta seguendo Sirigu e quindi il giovane portiere che il prossimo 22 marzo compirà 23 anni potrebbe spingere per l'addio in estate. Ogni discorso dipende però da come andrà a finire la questione Gigio Donnarumma: il rinnovo sembra in salita e senza il prolungamento di contratto la cessione in estate appare molto probabile.