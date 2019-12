Tuttosport - Milan, serve più coraggio: Leao insieme a Piatek per risolvere il problema del gol

I 15 minuti di Rafael Leao contro il Sassuolo, nei quali ha colpito una traversa e un palo, lo hanno fatto risalire notevolmente nelle gerarchie, tanto da essere in lizza per una maglia da titolare domenica contro l'Atalanta. Stefano Pioli lo vede come alternativa a Piatek, ma, secondo Tuttosport, il portoghese andrebbe schierato al fianco del polacco per cercare di risolvere il problema del gol del Milan.

POCHI GOL - Da quanto c'è Pioli in panchina, la produzione offensiva del Diavolo è aumentata notevolmente rispetto a quando c'era Giampaolo, ma il numero di reti segnate resta ancora troppo basso: con 16 gol all'attivo, infatti, il Milan è quartultimo nella classifica delle squadre di Serie A in base al numero di reti segnate. Un dato troppo negativo che non permette ai rossoneri di stare nelle zone più nobili della graduatoria del campionato.

OSARE DI PIU' - Per provare a risolvere questo problema, Pioli potrebbe osare di più e schiarare in campo sia Piatek che Leao, invece di vederli solo come uno alternativa dell'altro. Secondo il quotidiano torinese, serve più coraggio: domenica contro il Sassuolo, per esempio, visto che il Milan faticava a sbloccare la partita, Pioli avrebbe potuto mettere le due punte per cercare il gol vittoria. Vedremo nelle prossime partite se il tecnico milanista deciderà di osare un po' di più.