Tuttosport - Milan, sprint per il difensore: Thiaw resta il preferito, l'alternativa è il francese Estève

Meno cinque al gong del mercato. Il Milan, dopo aver piazzato il colpetto Lazetic (se sarà colpaccio lo scopriremo più avanti), sta ora valutando la possibilità di acquistare un giocane anche per la difesa. Sven Botman sarà il grande obiettivo per l’estate, a gennaio, invece, l’obiettivo è diventato Malick Thiaw.

Forbice piuttosto ampia

Come riporta Tuttosport, i vertici rossoneri stanno cercando di capire se lo Schalke04, club proprietario del cartellino del giocatore, aprirà alla cessione a determinate condizioni. Thiaw piace parecchio alla dirigenza del Milan, ma il budget a disposizione non è certo dei più importanti. Soprattutto, non è sufficiente per soddisfare le richieste dello stesso Schalke, che per il centrale tedesco vuole almeno 8-10 milioni di euro. La proposta milanista, invece, è di 5 milioni più uno di bonus. La distanza, dunque, è piuttosto ampia e i giorni a disposizione per provare a limarla sono davvero pochi.

Milan, alternativa Estève

Insomma, la strada che porta a Thiaw è in salita, considerata anche la concorrenza (il ragazzo, infatti, piace anche al Napoli e ad altre società europee). A questo punto, non è da escludere che il 20enne tedesco possa rimanere allo Schalke04 per poi valutare il suo futuro in estate, con il Milan che potrebbe virare su un altro giovane di ottime speranza ben evidenziato sul taccuino di Maldini e Massara: il francese Maxime Estève del Montpellier. Anche in questo caso, molti dipenderà dalla valutazione e da tutte le circostanze del caso.