Tuttosport - Milan, tre motivi per tenere Kjaer: il danese merita la conferma

Venerdì sera, per la prima volta da quando la Juventus gioca allo Stadium, il Milan è riuscito a mantenere la porta inviolata. Per questo, oltre ovviamente a Gigio Donnarumma che è stato super in occasione del rigore di Ronaldo, i rossoneri devono ringraziare i due centrali di difesa, cioè Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, autori entrambi di un'ottima prestazione contro i bianconeri.

COSTO BASSO - In merito al futuro del danese, sbarcato a Milanello a gennaio in prestito dal Siviglia, l'edizione odierna di Tuttosport spiega che ci sono tre motivi per cui il Milan dovrebbe riscattarlo alla fine di questa stagione. La prima ragione è economica: Kjaer può essere preso a titolo definitivo per appena 2,5 milioni di euro, una cifra davvero modesta se si pensa alle cifre che si leggono in giro. In secondo luogo, il centrale danese ha dimostrato di trovarsi molto bene in coppa con Romagnoli e di avere con lui un'ottima intesa.

ESPERIENZA - Il terzo ed ultimo motivo è la sua esperienza che potrebbe essere molto ultile nel Milan della prossima stagione: è vero che Kjaer non rientra nei "famosi" parametri di Gazidis e di Elliott, che vorrebbero un Milan composto quasi esclusivamente da giovani, ma è anche vero che avere in rosa un giocatore già pronto che conosce bene il calcio italiano sarebbe un vantaggio per tutti.