Tuttosport - Nervi tesi tra Saint-Maximin e il Nizza: il Milan è pronto a riprovarci, ma studia anche le alternative al francese

Il Milan non molla la presa per Allan Saint-Maximin, attaccante esterno del Nizza già cercato negli ultimi giorni del mercato invernale. Il giocatore, che sembra aver ormai deciso di lasciare in estate il club francese, è al centro di un piccolo caso dopo aver saltato l'ultima partita di campionato contro l'Angers per alcuni problemi fisici: dopo le dure parole dei giorni scorsi, il tecnico Vieira ha cercato di spegnere ogni polemica nella conferenza stampa di ieri per mettere fine a tutta la vicenda.

30 MILIONI - In attesa di capire come si evolverà questa situazione, il Milan è alla finestra e aspetta di capire quando potrà provare l'assalto decisivo a Saint-Maximin, anche se non sarà facile strapparlo al Nizza: come spiega Tuttosport, infatti, nonostante il suo addio sia ormai scontato, il club francese non ha nessuna intenzione di svenderlo e quindi chiede almeno 30 milioni di euro. In via Aldo Rossi, l'attaccante continua a piacere parecchio, anche se va detto che le ultime bizze di Allan potrebbe aver portato Leonardo e Maldini a fare qualche riflessione in più sull'aspetto comportamentale del francese.

ALTERNATIVE - Oltre a Saint-Maximin, il Milan valuta anche altre piste per la prossima stagione. Nella lista della dirigenza milanista, ci sono ancora due giocatori già cercati a gennaio, cioè Everton del Gremio e Gerard Deulofeu del Watford. Si tratta di profili che interessano molto in via Aldo Rossi, anche se la sensazione è che il primo nome della lista sia sempre quello di Allan Saint-Maximin.